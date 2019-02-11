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  • 11.02.2019
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, ’e tıklanmalarının sahte olduğu eleştirisiyle yüklenmişti! Cevabı verdi

’ın ‘’da sahte tık alıyor’ diye suçladığı ’e destek çıktı. Güzel oyuncu, Reynmen’in şarkısını paylaşıp fenomene övgü yağdırdı. Ovalı, eşi Beşiktaşlı futbolcu ’le düşman olan Berkay’a golünü attı

Yeni şarkısı 'Derdim Olsun'la Youtube'da rekor kıran Reynmen'i diline dolayan Berkay'a sürpriz bir isim karşı atak yaptı. Berkay, kısa sürede yaklaşık 95 milyon tıklanarak Türkiye rekoru kıran Reynmen'in başarısını "Bu rakamlar inandırıcı değil. Bu, ancak sahte tıklamayla yapılabilir" diyerek eleştirmişti.

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