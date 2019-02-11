Yeni şarkısı 'Derdim Olsun'la Youtube'da rekor kıran Reynmen'i diline dolayan Berkay'a sürpriz bir isim karşı atak yaptı. Berkay, kısa sürede yaklaşık 95 milyon tıklanarak Türkiye rekoru kıran Reynmen'in başarısını "Bu rakamlar inandırıcı değil. Bu, ancak sahte tıklamayla yapılabilir" diyerek eleştirmişti.
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