Sevgiliye özel! Jasmine ve Romee: Önce kendinizi sevin

Victoria's Secret melekleri Jasmine Tookes ve Romee Strijd, en önemli şeyin kendini sevmekle ilgili olduğu Sevgililer Günü'nde Beverly Center'daki mağazaya bir gezi düzenlediler. Sevgililer Günü'nde sevgilisi olmayanların da bu günü kutlamak adına özel parçalar hazırlayan Victoria's Secret'in yeni kreasyonunu tanıtan Jasmine ve Romee, "Önce kendinizi sevin" dedi.
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