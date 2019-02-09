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  • 09.02.2019
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Sevgiliye özel! Jasmine ve Romee: Önce kendinizi sevin

Sevgiliye özel!

Victoria's Secret melekleri Jasmine Tookes ve Romee Strijd, en önemli şeyin kendini sevmekle ilgili olduğu 'nde Beverly Center'daki mağazaya bir gezi düzenlediler. Sevgililer Günü'nde sevgilisi olmayanların da bu günü kutlamak adına özel parçalar hazırlayan Victoria's Secret'in yeni kreasyonunu tanıtan Jasmine ve Romee, "Önce kendinizi sevin" dedi.

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