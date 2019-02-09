Çiçero’dan kostüm sov

İKINCI Dünya Savaşı'nın en sıcak günlerinde İngiltere ve Almanya'nın Türkiye'yi kendi saflarına çekme mücadelesini merkeze alan, yüzyılın casusu İlyas Bazna'nın hayatından esinlenerek sinemaya uyarlanan Çiçero filminin kostüm tasarımları izleyenleri kendine hayran bıraktı. Filmin balo sahnesinde Tamer Levent ile Ertan Saban'ın giydiği sadece iki kostümün nakışları için 1.5 milyon iğne vuruşu ile 4500 metre altın renk sim iplik kullanıldı. Filmin sivil kostümleri için yaklaşık 6 kilometre kumaş kullanıldı, askeri üniformalar için özel izinler alındı, üniformalar Budapeşte'de; apoletler, ispoletler, rozetler, kemer tokaları Türkiye'de üretildi.





Filmde kullanılan el örgüsü hırka ve el yapımı şapka çiçekleri Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) tarafından hazırlandı.



Ayla ve Müslüm filmlerinde de imzası olan Baran Uğurlu, "Kostümler için çok çalıştık" dedi.