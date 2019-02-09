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  • 09.02.2019
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Dünyaca ünlü fotoğrafçı , bu yılki amfAR galanın ev sahipliğini yaptı

Dünyaca ünlü fotoğrafçı , bu yılki amfAR galanın ev sahipliğini yaptı. ’taki gecede Alaş’ın çektiği fotoğrafı, açık artırmada 90 bin dolara satıldı

Mert'in gecesi

AIDS araştırmaları için destek toplamayı ve bu hastalığı engellemeyi amaçlayan amfAR'ın geleneksel gala gecelerinden 21'incisi, ABD'nin kentinde yapıldı. Ünlü fotoğrafçı ve iş ortağı Marcus Piggot ile ünlü oyuncu 'in ev sahipliği yaptığı gala gecesi, ünlülerin uğrak yeri olan 'teki Cipriani'de gerçekleşti.

TV, sinema, müzik ve iş dünyası ünlülerinin katıldığı etkinliğin kırmızı halı geçişi tam anlamda bir şıklık yarışına dönüştü. Victoria's Secret modellerinden model , , Gisele Bundchen, ve televizyoncu Kim Kardashian, geleneksel amfAR Gala etkinliğine katılan özel isimlerden bazılarıydı.


Heidi Klum da, geceye ev sahipliği yapan Mert Alaş için, "O kalbi çok büyük biri" dedi.

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