AIDS araştırmaları için destek toplamayı ve bu hastalığı engellemeyi amaçlayan amfAR'ın geleneksel gala gecelerinden 21'incisi, ABD'nin New York kentinde yapıldı. Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ve iş ortağı Marcus Piggot ile ünlü oyuncu Milla Jovovich'in ev sahipliği yaptığı gala gecesi, ünlülerin uğrak yeri olan Wall Street'teki Cipriani'de gerçekleşti.

TV, sinema, müzik ve iş dünyası ünlülerinin katıldığı etkinliğin kırmızı halı geçişi tam anlamda bir şıklık yarışına dönüştü. Victoria's Secret modellerinden Güney Afrikalı model Candice Swanepoel, Karolina Kurkova, Gisele Bundchen, Alessandra Ambrosio ve televizyoncu Kim Kardashian, geleneksel amfAR Gala etkinliğine katılan özel isimlerden bazılarıydı.





Heidi Klum da, geceye ev sahipliği yapan Mert Alaş için, "O kalbi çok büyük biri" dedi.