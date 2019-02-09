Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 09.02.2019
  • Gazete

Güzel oyuncu modacısıyla geziyor

Modacısıyla geziyor
Güzel oyuncu önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Modacı olan yakın arkadaşı Amor Garibovic ile birlikte 'ye gelen Boluğur, gazeteciler ile kısa süre sohbet ettikten sonra modacısı ile birlikte objektiflere poz verdi. Alışveriş merkezindeki bir butik de yakın arkadaşının davetine katılan güzel oyuncu, oldukça neşeliydi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriGüzel oyuncu Merve Boluğur modacısıyla geziyor
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri