Güzel oyuncu Merve Boluğur önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Modacı olan yakın arkadaşı Amor Garibovic ile birlikte AVM'ye gelen Boluğur, gazeteciler ile kısa süre sohbet ettikten sonra modacısı ile birlikte objektiflere poz verdi. Alışveriş merkezindeki bir butik de yakın arkadaşının davetine katılan güzel oyuncu, oldukça neşeliydi.
- Saklambaç
- 09.02.2019
- Gazete
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