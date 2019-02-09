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  • 09.02.2019
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Döndüm Ben görücüde!

Döndüm Ben görücüde

Başrollerini , , ve Sadi Celil Cengiz'in paylaştığı komedi filmi 'Döndüm Ben'in afişi görücüye çıktı. Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın yapımcılığı Nadir Yakut'un yaptığı, senaryosunu ise Volkan Hamamcıoğlu ve Cengiz Eşiyok'un yazdığı, 'Döndüm Ben' keyifli hikayesiyle dikkat çekiyor.

15 ŞUBAT'TA VIZYONDA
15 Şubat'ta seyirciyle buluşacak olan 'Döndüm Ben' filminde, 'Evliliğini bitirme planları yapan Cenk'in, eşi Melda'nın çocuk sahibi olmak istediğini açıklamasından sonra yaşananlar anlatılıyor.

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