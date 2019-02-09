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ile ’un hayranları “” ormanı kurdu

Geçen yıl 7 ay ayrı kalan ile ’un hayranları, o dönem ikilinin barışması için 10 bin adet fidan adak adadı. Barışma sonrası “” ormanı kuruldu

Geçen yıl aşklarına üçüncü kez şans veren Aslı Enver ile Murat Boz, ayrı oldukları dönemde hayranlarını üzmüştü. İkilinin fanları, Nisan 2018'de 2 buçuk yıllık aşklarına nokta koyan çiftin o dönem barışması için adak adadı.

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mehmet mehmet

bir seyi de kopya etmeyin de kendiniz yaratın. amerikada çiftlerin ismi yani ünlülerinizde ismi birleştiriliyor diye sizde hemen kopyalamayın.

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cevapla 09.02.2019 15:16
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