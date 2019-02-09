Geçen yıl aşklarına üçüncü kez şans veren Aslı Enver ile Murat Boz, ayrı oldukları dönemde hayranlarını üzmüştü. İkilinin fanları, Nisan 2018'de 2 buçuk yıllık aşklarına nokta koyan çiftin o dönem barışması için adak adadı.
Geçen yıl aşklarına üçüncü kez şans veren Aslı Enver ile Murat Boz, ayrı oldukları dönemde hayranlarını üzmüştü. İkilinin fanları, Nisan 2018'de 2 buçuk yıllık aşklarına nokta koyan çiftin o dönem barışması için adak adadı.
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bir seyi de kopya etmeyin de kendiniz yaratın. amerikada çiftlerin ismi yani ünlülerinizde ismi birleştiriliyor diye sizde hemen kopyalamayın.
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