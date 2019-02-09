Geçen yıl aşklarına üçüncü kez şans veren Aslı Enver ile Murat Boz, ayrı oldukları dönemde hayranlarını üzmüştü. İkilinin fanları, Nisan 2018'de 2 buçuk yıllık aşklarına nokta koyan çiftin o dönem barışması için adak adadı.