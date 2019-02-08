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  • 08.02.2019
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Victoria’s Secret meleği , ’a gelir gelmez Nusret’e gitti

Victoria’s Secret meleği , ’a gelir gelmez Nusret’e gitti. Eşi ve yakınlarıyla birlikte dört kilo et yedi

Nusret’e melek kondu

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret meleklerinden Kate Grigorieva, önceki gün İstanbul'a geldi. Linexpo Fuarı'nın açılış törenine katılan ünlü model, fuarda sergilenen Türk iç giyim ürünlerini çok beğendiğini ve İstanbul'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

BÖYLE LEZZET TATMADIM
İstanbul'un en güzel noktalarını gezen seksi yıldız, eşi ve dostlarıyla Etiler Nusr-et'e gitti. Gazetecilerin görüntü almasından rahatsız olan Kate, arkadaş grubuyla mekanda lokum, şaşlık ve kuzu kafes olmak üzere toplam dört kilo et yedi. Finali Türk baklavasıyla yapan Rus manken, "Hayatımda böyle bir lezzet tatmadım" dedi.

Doğan SAVAŞ

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