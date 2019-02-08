Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret meleklerinden Kate Grigorieva, önceki gün İstanbul'a geldi. Linexpo İstanbul Fuarı'nın açılış törenine katılan ünlü model, fuarda sergilenen Türk iç giyim ürünlerini çok beğendiğini ve İstanbul'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



BÖYLE LEZZET TATMADIM

İstanbul'un en güzel noktalarını gezen seksi yıldız, eşi ve dostlarıyla Etiler Nusr-et'e gitti. Gazetecilerin görüntü almasından rahatsız olan Kate, arkadaş grubuyla mekanda lokum, şaşlık ve kuzu kafes olmak üzere toplam dört kilo et yedi. Finali Türk baklavasıyla yapan Rus manken, "Hayatımda böyle bir lezzet tatmadım" dedi.

Doğan SAVAŞ