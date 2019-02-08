Sosyetik Aslışah Alkoçlar, mutfağı sevdi. Londra'da İşletme Yönetimi okuyan Alkoçlar, kariyeri için aşçılıkta karar kıldı. MSA'da profesyonel aşçılık eğitimi alan genç kız, önceki gün de hünerlerini sergiledi.



Alkoçlar, kendi elleriyle hamburger, yumurta dolması ve soğan çorbası hazırladı. Sosyetik güzelin hazırladığı lezzetleri ise annesi Gülşah Alkoçlar tattı. Aslışah, dünya mutfağına özgü yemekleriyle annesini mest etti.