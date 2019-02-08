İki aydır gözlerden uzak aşk yaşayan Beşiktaş'ın eski Başkanı Serdar Bilgili ile müzisyen Ozan Doğulu'nun eski eşi Ece Yosmaoğlu önceki akşam objektiflerden kaçamadı. Bilgili, Asmalımescit Soho House'da aşkı ve dostlarıyla eğlencedeydi.
İki aydır gözlerden uzak aşk yaşayan Beşiktaş'ın eski Başkanı Serdar Bilgili ile müzisyen Ozan Doğulu'nun eski eşi Ece Yosmaoğlu önceki akşam objektiflerden kaçamadı. Bilgili, Asmalımescit Soho House'da aşkı ve dostlarıyla eğlencedeydi.
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