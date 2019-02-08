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  • 08.02.2019
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’ın eski Başkanı ile iki aydır aşk yaşadığı objektiflere yakalandı

’ın eski Başkanı ile iki aydır aşk yaşadığı , önceki akşam ilk kez Beşiktaş stadının önünde objektife yakalanarak “Bak sen şu tesadüfe” dedirtti

İki aydır gözlerden uzak aşk yaşayan Beşiktaş'ın eski Başkanı Serdar Bilgili ile müzisyen Ozan Doğulu'nun eski eşi Ece Yosmaoğlu önceki akşam objektiflerden kaçamadı. Bilgili, Asmalımescit Soho House'da aşkı ve dostlarıyla eğlencedeydi.

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