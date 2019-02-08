Eğitime tam destek

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  • 08.02.2019
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Önceki gün ’daki kermese sosyete akın etti

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Cemiyetin ünlü isimleri, önceki gün 'daki "Best Gift Fest Alışveriş Balosu"nda buluştu. Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına yapılan kermeste Güler Doğan, kendi markasıyla yer aldı.

Aslıhan Doğan Turan da annesinin standını ziyaret edip alışveriş yaptı. Oyuncu Naz Elmas ve sosyetik Ceylan Çapa da kermesteydi.

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