Eğitime tam destek

Cemiyetin ünlü isimleri, önceki gün Çırağan'daki "Best Gift Fest Alışveriş Balosu"nda buluştu. Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına yapılan kermeste Güler Doğan, kendi markasıyla yer aldı.



Aslıhan Doğan Turan da annesinin standını ziyaret edip alışveriş yaptı. Oyuncu Naz Elmas ve sosyetik Ceylan Çapa da kermesteydi.