Eşi Selin Gökbakar'la her fırsatta ihtiyaç sahiplerini sevindiren Şahan Gökbakar, yine işbaşındaydı… Ünlü komedyen, geçtiğimiz gün eşiyle birlikte Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki okullarda görevli öğretmenlerin kitap isteğini geri çevirmedi.



Kars'ın Kağızman ilçesindeki Akçal İlkokulu ile Balıkesir'deki Ovacık İlkokulu'na koli koli kitap gönderen Gökbakar çifti, minikleri sevindirdi. komedyen, kitap gönderdiği okullardaki çocuklara "Bol bol okuyun" diye seslendi.