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  • 08.02.2019
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yine yaptı yapacağını! "Bir tektaşa bakar"

Hülya Avşar, yine yaptı yapacağını… Önceki akşam Asmalımescit'e giden Avşar Kızı, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na sosyal medyadaki "Yakışıklı" yorumu hatırlatılınca bombayı patlattı:

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