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  • 08.02.2019
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'nın kızı 'dan 'a çok sert sözler

Allah affetsin

'ın merhum patronu Mehmet Tuna'nın kızı Melda Tuna, önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Tuna'nın ölümünden önce Etiler Şamdan'ın mülk sahibi Seda Sayan, kiranın ödenmediği gerekçesiyle mekanı tahliye ettirmişti. Tuna, babasının vefatından sorumlu tuttuğu Sayan'a şu sözlerle yüklendi:

"Seda Sayan'ı Allah affetsin. Kendilerine karşı kırgınlığımız var. Çok şükür kötü günleri geride bıraktık. O dönemde babamın eski dostu , sağ olsun sürekli arayıp manevi desteğini bizden hiç esirgemedi."

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