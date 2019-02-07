Her fırsatta estetik yaptırmadığını savunan Özge Ulusoy, kendi kendini ele verdi. Güzel model, önceki gün yanaklarına dolgu yaptırdığı anları Instagram'da paylaştı. Sosyal medya reklamlarıyla cebini dolduran 36 yaşındaki Ulusoy, estetik eleştirilerini de göze alıp paylaşımına güzellik operasyonunu yapan doktorunu etiketledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.