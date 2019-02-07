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  • 07.02.2019
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, kendi kendini ele verdi! Gençlik operasyonu

Gençlik operasyonu

Her fırsatta estetik yaptırmadığını savunan Özge Ulusoy, kendi kendini ele verdi. Güzel model, önceki gün yanaklarına dolgu yaptırdığı anları Instagram'da paylaştı. Sosyal medya reklamlarıyla cebini dolduran 36 yaşındaki Ulusoy, estetik eleştirilerini de göze alıp paylaşımına güzellik operasyonunu yapan doktorunu etiketledi.

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