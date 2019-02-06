Mustafa Sandal, pop müzikteki başarısını kayak pistlerine taşıdı. 49 yaşındaki şarkıcı, Türkiye Kayak Federasyonu bünyesinde tam 17 yıl sonra oluşturulan Senkronize Kayak Milli Takımı ekibine girdi.
Mustafa'nın yanı sıra Ender Alkoçlar ve Cem Hakko gibi önemli kayakçıların da bulunduğu ekip, 2019'da Amerika ASPEN'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için hazırlanmaya başladı.
Aydın HAMZA
Mustafa'nın yanı sıra Ender Alkoçlar ve Cem Hakko gibi önemli kayakçıların da bulunduğu ekip, 2019'da Amerika ASPEN'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için hazırlanmaya başladı.
Aydın HAMZA
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