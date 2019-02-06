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  • 06.02.2019
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, pop müzikteki başarısını kayak pistlerine taşıdı

Musti milli oldu
Mustafa Sandal, pop müzikteki başarısını kayak pistlerine taşıdı. 49 yaşındaki şarkıcı, Türkiye Kayak Federasyonu bünyesinde tam 17 yıl sonra oluşturulan Senkronize Kayak Milli Takımı ekibine girdi.

Mustafa'nın yanı sıra ve gibi önemli kayakçıların da bulunduğu ekip, 2019'da Amerika ASPEN'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için hazırlanmaya başladı.

Aydın HAMZA

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