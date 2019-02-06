Tüm dünyanın gözdesi olan İstanbul, Mediciler'in son prensi Ottovianno de Medici'nin de hayallerini süslüyor. 15. yüzyılda İtalya'da ortaya çıkan Rönesans hareketinin kurucusu olan Mediciler'in son prensi, bugün bir workshop etkinliği için İstanbul'a geliyor. Ülkemizde birkaç gün kalacak olan Medici, bir buçuk ay sürecek etkinlikte katılımcılara 'liderlik' eğitimi verecek. Kişilerin global vizyona ve adaptasyon yeteneğine sahip olmasına yönelik bilgi aktarımında bulunacak olan Medici, daha önce geldiği İstanbul'da çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Elçilik kurma yetkisinin olduğunu ve Medici mirasının uluslararası arenada devam etmesi için İstanbul'da da bir elçilik kurmak istediğini belirten Medici, "Ne de olsa İstanbul, her şeyin kaynağı, başlangıcı" demişti. Medici'nin yanı sıra teknik adam Okan Buruk ve ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin'in da konuşmacı olarak yer alacağı eğitimin ücreti ise kişi başı yaklaşık 5 bin euro yani 29 bin lira…

Medici'nin para basma ve istediğine 'Dük' ya da 'Düşes' verme yetkisi var.

Bugün İstanbul'a gelecek olan son Medici prensinin yer alacağı liderlik eğitimi, sosyal medyada da yankı uyandırdı.

MEDİCİ AILESİ KİMDİR?

Bu arada Mediciler, 16. ve 18. yüzyıllar arasında Floransa'da hüküm süren bankacı ailedir. Ailenin ilk güçlü ismi 1421'de sancaktarlık yapan Giovanni di Bicci'ydi. Roma, Venedik ve Napoli'de aile adına banka şubeleri açtı. Ondan sonra ailenin gücü, ikisi de Floransa'da doğan Cosimo ve Lorenzo adındaki oğullarıyla devam etti. Cosimo, Platon Akademisi'ni kurarak darda kalan sanatçılara yardım etti. Medici ailesinin hükümranlığı Gian Gastone'nin 1737'de ölümüyle sona erdi.