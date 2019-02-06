Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD'li model Gigi Hadid, ünlü bir spor markası için objektiflerin karşısına geçti. İki gün boyunca ürünleri giyip poz veren seksi yıldız, renkli karelerini Instagram hesabına yükledi. Gigi Hadid'in fit görüntüsüne milyonlarca beğeni geldi. Ünlü yıldızın tamı tamına 90 parçayı üzerinde taşıdığı öğrenildi.
- Saklambaç
- 06.02.2019
- Gazete
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