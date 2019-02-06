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  • 06.02.2019
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 , kar manzarasında verdiği kareyi paylaştı, beğeni rekoru kırdı

Beğeni zirvesi

Burat Özçivit, dün kar manzarasında verdiği bu kareyi paylaştı. Beğeni rekoru kıran bu kare "Karizmasıyla karları eritti" dedirtti. Ünlü oyuncunun bu fotoğrafı ise 3 saatte 420 bin beğeni aldı.

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