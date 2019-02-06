Burat Özçivit, dün kar manzarasında verdiği bu kareyi paylaştı. Beğeni rekoru kıran bu kare "Karizmasıyla karları eritti" dedirtti. Ünlü oyuncunun bu fotoğrafı ise 3 saatte 420 bin beğeni aldı.
Burat Özçivit, dün kar manzarasında verdiği bu kareyi paylaştı. Beğeni rekoru kıran bu kare "Karizmasıyla karları eritti" dedirtti. Ünlü oyuncunun bu fotoğrafı ise 3 saatte 420 bin beğeni aldı.
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