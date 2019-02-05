Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 05.02.2019
  • Gazete

Turkish’i şıklık! İngilizler’den sonra da Türk tasarımını seçti

İngilizler’den sonra da Türk tasarımını seçti. Modacı ’nun çantasıyla görüntülendi. von ise modacı ’nun diktiği elbiseyi giydi...

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyeleri, bugüne kadar birçok kez Türk tasarımlarını seçti. Kraliyetin eltileri; Kate Middelton ile Meghan Markle, ünlü Türk modacı Erdem Moralıoğlu'nun diktiği elbiselerle görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde de Prens Charles'ın eşi Camilla Bowles, Türkiye'den aldığı çantayla görüntülendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriTurkish’i şıklık! İngilizler’den sonra Hollanda Kraliçesi Maxima da Türk tasarımını seçti
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri