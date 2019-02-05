İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyeleri, bugüne kadar birçok kez Türk tasarımlarını seçti. Kraliyetin eltileri; Kate Middelton ile Meghan Markle, ünlü Türk modacı Erdem Moralıoğlu'nun diktiği elbiselerle görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde de Prens Charles'ın eşi Camilla Bowles, Türkiye'den aldığı çantayla görüntülendi.