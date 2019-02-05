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  • 05.02.2019
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D&R sahnesinde

Tan Sağtürk D&R sahnesinde
Çoçukların duygularını dansla anlattığı Akademi, D&R Sahnesi'nde özel bir gösteri sergiledi. D&R Sahnesi'ndeki söyleşide konuşan Sağtürk, "Festivale çocukların gösterdiği ilgi mutluluk verici. Yurtdışına her yıl tur düzenliyoruz. Her seferinde yüz çocuğu götürüyoruz. Çocuklar bir hafta boyunca opera ve tiyatro sanatçılarını tanıma fırsatı buluyor. Spor ve sanat bana göre çocuklar için çok önemli" dedi.
Tan Sağtürk, yeni müzikli "Ada Bale Gösterisinde: Kuğu Gölü" kitabının yabancı dillere çevrileceğini söyledi.

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