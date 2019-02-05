ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, aşklarının ikinci yıl dönümünü kutladı. Instagram'da aşkıyla fotoğraf paylaşan seksi yıldız, şu ifadeleri kullandı: "İki yıldır eğleniyorum. Kahkaha atıyorum. Dünyamı daha güzel, güvenli ve istikrarlı bir yer haline getiriyorsun. Genç hissetmemi sağlıyorsun..."
- Saklambaç
- 05.02.2019
- Gazete
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