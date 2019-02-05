Genç şarkıcı Buray, Avrupa turnesini fırsata çevirmeyi unutmadı... Konserden konsere koşturan ve son dönemin en çok kazanan şarkıcıları arasında yer alan Buray, gayrimenkul yatırımlarına bir yenisini eklemek için araştırma yaptı. Kısa süre önce İstanbul ve Kuzey Kıbrıs'tan ev alan şarkıcı, konser için gittiği Amsterdam'da da emlakçılarla görüştü. Ancak Buray'ın kendisine gösterilen evlerle ilgili kararsızlık yaşadığı ve araştırmalarına bir süre daha devam edeceği öğrenildi.



GENÇ POPÇU AMSTERDAM'DAN EV ALACAK

Avrupa turnesine çıkan Buray, konserlerden kazandığı parayı gayrimenkule yatıracak. Genç şarkıcı, üçüncü evini Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan alacak.