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, üçüncü evini ’nın başkenti ’dan alacak

Burayı beğendi!

şarkıcı , turnesini fırsata çevirmeyi unutmadı... Konserden konsere koşturan ve son dönemin en çok kazanan şarkıcıları arasında yer alan Buray, gayrimenkul yatırımlarına bir yenisini eklemek için araştırma yaptı. Kısa süre önce ve Kuzey Kıbrıs'tan ev alan şarkıcı, konser için gittiği 'da da emlakçılarla görüştü. Ancak Buray'ın kendisine gösterilen evlerle ilgili kararsızlık yaşadığı ve araştırmalarına bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

GENÇ POPÇU AMSTERDAM'DAN EV ALACAK
Avrupa turnesine çıkan Buray, konserlerden kazandığı parayı gayrimenkule yatıracak. Genç şarkıcı, üçüncü evini 'nın başkenti Amsterdam'dan alacak.

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