Yeni çıkan sinema yasasına rağmen uyanık dağıtımcılar yine de boş durmadı. Türkiye'nin pek çok noktasındaki sinemada mısır promosyonu sürdü.

Organize İşler: Sazan Sarmalı' filmini izleyenler fırsatçıların bilet yanına zorla sattıkları mısırla fiyatı şişirmesini sosyal medyada eleştirip Yılmaz Erdoğan'ı uyardı.