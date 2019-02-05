Yeni çıkan sinema yasasına rağmen uyanık dağıtımcılar yine de boş durmadı. Türkiye'nin pek çok noktasındaki sinemada mısır promosyonu sürdü.
Organize İşler: Sazan Sarmalı' filmini izleyenler fırsatçıların bilet yanına zorla sattıkları mısırla fiyatı şişirmesini sosyal medyada eleştirip Yılmaz Erdoğan'ı uyardı.
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