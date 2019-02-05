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  • 05.02.2019
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Sinemaseveler, ve içecekle iki biletin 86 lira olmasına isyan etti

Sinemaseveler, ve içecekle iki biletin 86 lira olmasına isyan etti

Soygun devam ediyor

Yeni çıkan sinema yasasına rağmen uyanık dağıtımcılar yine de boş durmadı. 'nin pek çok noktasındaki sinemada mısır promosyonu sürdü.
Organize İşler: Sazan Sarmalı' filmini izleyenler fırsatçıların bilet yanına zorla sattıkları mısırla fiyatı şişirmesini eleştirip Yılmaz Erdoğan'ı uyardı.

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