Pelin Karahan, önceki gün kayınpederi Eyüp Güntay ile tavla oynadı. Bu anı "Kayınpeder-gelin tavlası" notuyla paylaşan Karahan, daha sonra da büyük oğlu Ali Demir'le gezintiye çıkarak güzel havanın keyfini sürdü.
Pelin Karahan, önceki gün kayınpederi Eyüp Güntay ile tavla oynadı. Bu anı "Kayınpeder-gelin tavlası" notuyla paylaşan Karahan, daha sonra da büyük oğlu Ali Demir'le gezintiye çıkarak güzel havanın keyfini sürdü.
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