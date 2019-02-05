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  • 05.02.2019
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, önceki gün kayınpederi ile tavla oynadı

Rekabete gelin!

Pelin Karahan, önceki gün kayınpederi Eyüp Güntay ile tavla oynadı. Bu anı "Kayınpeder-gelin tavlası" notuyla paylaşan Karahan, daha sonra da büyük oğlu Ali Demir'le gezintiye çıkarak güzel havanın keyfini sürdü.

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