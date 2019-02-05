Dünyaca ünlü sanatçılarla yakın ilişkisi olan Mert Alaş, son olarak Vogue Italia dergisi için Kendall Jenner'ın fotoğraflarını çekti. Alaş'ın çekimler için 300 bin euro aldığı öğrenildi...



İkili, İngiltere ve Amerika'daki partilerde sık sık bir araya geliyor.