Dünyaca ünlü sanatçılarla yakın ilişkisi olan Mert Alaş, son olarak Vogue Italia dergisi için Kendall Jenner'ın fotoğraflarını çekti. Alaş'ın çekimler için 300 bin euro aldığı öğrenildi...
İkili, İngiltere ve Amerika'daki partilerde sık sık bir araya geliyor.
- Saklambaç
- 05.02.2019
- Gazete
Mert Alaş, Vogue Italia dergisi için Kendall Jenner'ın fotoğraflarını çekti! Çekimler için 300 bin euro aldı
Dünyaca ünlü sanatçılarla yakın ilişkisi olan Mert Alaş, son olarak Vogue Italia dergisi için Kendall Jenner'ın fotoğraflarını çekti. Alaş'ın çekimler için 300 bin euro aldığı öğrenildi...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.