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  • 05.02.2019
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, dergisi için 'ın fotoğraflarını çekti! Çekimler için 300 bin euro aldı

Şipşak servet

Dünyaca ünlü sanatçılarla yakın ilişkisi olan , son olarak dergisi için 'ın fotoğraflarını çekti. Alaş'ın çekimler için 300 bin euro aldığı öğrenildi...

İkili, İngiltere ve Amerika'daki partilerde sık sık bir araya geliyor.

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