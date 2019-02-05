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  • 05.02.2019
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Güzel  sunucu 'a Viking koruması!

Burcu'ya Viking koruması
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün soluğu Danimarka'da aldı. Esmersoy, başkent Kopenhag'da da gezintiye çıktı.

Esmersoy, Vikingler'in ülkesindeki keyifli seyahatinde minik bir Viking heykeli ile bu pozunu da 'da paylaştı.
Esmersoy, minik Viking heykeliyle verdiği bu kareye "Aradığımız Viking bu değildi tabii" esprisi yaptı.

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