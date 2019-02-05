Güzel sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün soluğu Danimarka'da aldı. Esmersoy, başkent Kopenhag'da da gezintiye çıktı.
Esmersoy, Vikingler'in ülkesindeki keyifli seyahatinde minik bir Viking heykeli ile bu pozunu da Instagram'da paylaştı.
Esmersoy, minik Viking heykeliyle verdiği bu kareye "Aradığımız Viking bu değildi tabii" esprisi yaptı.
Esmersoy, Vikingler'in ülkesindeki keyifli seyahatinde minik bir Viking heykeli ile bu pozunu da Instagram'da paylaştı.
Esmersoy, minik Viking heykeliyle verdiği bu kareye "Aradığımız Viking bu değildi tabii" esprisi yaptı.
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