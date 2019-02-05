KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi 'Organize İşler: Sazan Sarmalı'nı önceki akşam ailesiyle Zorlu Center'da izledi. Filmi eşi Pervin Ersoy ve çocuklarıyla izleyen Bakan Ersoy, Erdoğan'ı tebrik etti.





HER YERE SINEMA...

Bakan, daha sonra 'mısır krizi'ni çözüme kavuşturan 'bilet promosyon yasağı' yasası hakkındaki soruları yanıtladı. Yeni yasayla sektörün canlanacağını ifade eden Ersoy, şunları söyledi: "Türkiye'de yerli film izleme oranı yüzde 63. Dünya standartlarının açık ara üstündeyiz. 2002 yılında 2 milyon olan yerli film seyirci sayısı geçtiğimiz sene 44 milyona çıktı. Yeni yasayla hedefimiz bu sayıyı 100 milyona çıkarmak. Bizim için yerli filmler çok önemli. Cumhurbaşkanımız'ın talimatıyla da sineması olmayan bölge kalmayacak."



Yılmaz Erdoğan, Bakan Ersoy'la filmini izlediği salonda 30-40 dakika reklam olmasına sitem etti. Ersoy da "Sizin gibi üstadların filmlerinde böyle uzun reklamlar oluyor" deyince ünlü sanatçı, "Sayın Bakanım, buna sevineyim mi yoksa üzüleyim mi bilemedim?" karşılığı verdi.