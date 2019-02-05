Geçtiğimiz aylardaki 'mısır krizi' yüzünden yeni filmi 'Organize İşler: Sazan Sarmalı'nın vizyon tarihini 1 Şubat'a erteleyen Yılmaz Erdoğan, emeğinin karşılığını aldı. Film, vizyona girdiği ilk üç günde 923 bin 663 kişi tarafından izlenerek 15 milyon lira hasılat elde etti. Filmde 'Sarı Saruhan'ı canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ise muhteşem performasıyla sosyal medyada övgüleri topladı. Tatlıtuğ, dün Twitter'da takipçilerine güzel yorumları için teşekkür etti.