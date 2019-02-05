Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay'la geçtiğimiz gün soluğu Erzurum'da aldı. Şıkel, oğullarıyla Sway Hotels'in pistinde eğlenceye doydu. Müzisyen Ozan Doğulu da eski eşi Ece Yosmaoğlu'ndan olan kızları Arya, Lila ve Elya ile Uludağ'da kar coşkusunu yaşadı.



Doğulu da kızlarıyla bembeyaz karlar üzerinde böyle poz verdi.





39 yaşındaki Şıkel, oğullarıyla karlar üzerinde gün boyu oyunlar oynadı.