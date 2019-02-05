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  • 05.02.2019
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Şıkel 'da, müzisyen ise çocuklarıyla Uludağ’da kayak keyfi yaptı

Şıkel, geçtiğimiz gün oğullarıyla ’da; müzisyen da kızlarıyla Uludağ’da karda kayak keyfi yaptı

Mutluluk Zirvesi

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay'la geçtiğimiz gün soluğu Erzurum'da aldı. Şıkel, oğullarıyla Sway Hotels'in pistinde eğlenceye doydu. Müzisyen Ozan Doğulu da eski eşi Ece Yosmaoğlu'ndan olan kızları Arya, Lila ve Elya ile Uludağ'da kar coşkusunu yaşadı.

Doğulu da kızlarıyla bembeyaz karlar üzerinde böyle poz verdi.



39 yaşındaki Şıkel, oğullarıyla karlar üzerinde gün boyu oyunlar oynadı.

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