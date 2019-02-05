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  • 05.02.2019
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38 yaşındaki , detoksa girdi! İşte mucizesi

38 yaşındaki , detoksa girdi. Güzel model; ‘mucize’ dediği özel bir detoks karışımıyla toksinlerinden arınarak güzelliğine güzellik katıyor

Tülin'in mucizesi

Azeri modacı Rufat İsmayil'in 13 Şubat'ta New York Moda Haftası'ndaki defilesinde podyuma çıkacak olan Tülin Şahin, detoksa girdi. Her gün sahilde ortalama 14 kilometre yürüyen 38 yaşındaki model, spor sonrası da özel bir karışıma başvurdu. Şahin, mucize iksirinin tarifini 'da paylaştı.

Ünlü manken, kısa sürede ödem atmak için zencefil, zerdeçal, salatalık, havuç, nar, limon, kırmızı biber, sarı biber, chia tohumu, karabiber, Hindistan cevizi rendesi ve sudan oluşan özel bir karışım tüketiyor.

Şahin'in özel karışımında antioksidan deposu nar da var.

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