Azeri modacı Rufat İsmayil'in 13 Şubat'ta New York Moda Haftası'ndaki defilesinde podyuma çıkacak olan Tülin Şahin, detoksa girdi. Her gün sahilde ortalama 14 kilometre yürüyen 38 yaşındaki model, spor sonrası da özel bir karışıma başvurdu. Şahin, mucize iksirinin tarifini Instagram'da paylaştı.



Ünlü manken, kısa sürede ödem atmak için zencefil, zerdeçal, salatalık, havuç, nar, limon, kırmızı biber, sarı biber, chia tohumu, karabiber, Hindistan cevizi rendesi ve sudan oluşan özel bir karışım tüketiyor.

Şahin'in özel karışımında antioksidan deposu nar da var.