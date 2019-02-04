Yaşar rüzgarı

Türk pop müziğinin sevilen ismi Yaşar, önceki gün Jolly Joker Kartal'da konser verdi. Programına sevilen parçalarından 'Deniz Yoksulu' ile başlayan ünlü şarkıcı, daha sonra 'Aşk Bozumu', 'Masal', 'Aldanırım' gibi unutulmaz şarkılarını yaklaşık bin iki yüz hayranı için seslendirdi.
- Saklambaç
- 04.02.2019
- Gazete
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