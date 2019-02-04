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  • 04.02.2019
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Eski manken 'den 'güzel' menü! Çöpten ziyafet çıktı...

Eski manken , pazarcıların bilinçsizce attığı sebze ve meyvelerle mükellef bir sofra kurup ekonomi yaptı.

Güzel menü
Doğayı koruyup ekonomi yapmak için 'sıfır atık' projesini uygulayan Ebru Güzel, soluğu pazarda aldı. Eski manken pazarcıların attığı ıspanak ve lahana saplarını topladı.



Aynı zamanda Doç. Dr. olan Güzel, aldıklarıyla çorba, salata ve meze yaptı. Eski manken, sofrasını da takipçileriyle paylaşıp herkesi sıfır atık kampanyasına desteğe çağırdı.

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