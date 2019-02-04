koruyup ekonomi yapmak için 'sıfır atık' projesini uygulayansoluğu pazarda aldı. Eski manken pazarcıların attığı ıspanak ve lahana saplarını topladı.zamanda Doç. Dr. olan Güzel, aldıklarıyla çorba, salata ve meze yaptı. Eski manken, sofrasını da takipçileriyle paylaşıp herkesi sıfır atık kampanyasına desteğe çağırdı.