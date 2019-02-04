Doğayı koruyup ekonomi yapmak için 'sıfır atık' projesini uygulayan Ebru Güzel, soluğu pazarda aldı. Eski manken pazarcıların attığı ıspanak ve lahana saplarını topladı.
Aynı zamanda Doç. Dr. olan Güzel, aldıklarıyla çorba, salata ve meze yaptı. Eski manken, sofrasını da takipçileriyle paylaşıp herkesi sıfır atık kampanyasına desteğe çağırdı.
Aynı zamanda Doç. Dr. olan Güzel, aldıklarıyla çorba, salata ve meze yaptı. Eski manken, sofrasını da takipçileriyle paylaşıp herkesi sıfır atık kampanyasına desteğe çağırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.