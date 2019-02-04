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  • 04.02.2019
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ve eşi Buse Varol ebeden ders aldı!

Oğulları Burak’ın doğumunu bekleyen ile , ebeden bebek bakımı dersi aldı. İkili, doğum sonrası oğullarının kordon kanını da saklayıp hastalıklara karşı önlem alacak.

Ebeden ders aldı
Eşi Buse Tektaş'la oğulları Burak'ın doğumunu iple çeken Alişan, önceki akşam sahne aldığı Kıbrıs'ta ilginç bir itiraf yaptı. Burak'ın kordon kanını doğum sonrası kordon kanı bankasında saklayacak olan sanatçı, şöyle konuştu:

"Geçen hafta ebeyle toplantı yaptık. Kendisinden doğum sonrası bebeği nasıl tutacağımız, nasıl yıkayacağımız konusunda ders aldık. Ebe, Buse'ye de bebeğimizi nasıl emzireceğini ve doğumda ne yapması gerektiğini anlattı. Ben de doğuma gireceğim için heyecandan yerimde duramıyorum."

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