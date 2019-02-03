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  • 03.02.2019
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Usta sanatçı , ölümünün 20'inci yılında anıldı

20 yıllık özlem Jessica May, konsolosluk ziyaretini ’da paylaştı. , ’ya özleminin her geçen gün arttığını anlattı.

20 yıllık özlem
Usta sanatçı Barış Manço, ölümünün 20'inci yılında önceki akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz" etkinliğiyle anıldı. Aydilge'nin sahne aldığı geceye Manço'nun eşi Lale Manço, oğulları Doğukan Manço ve Batıkan Manço başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı...

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