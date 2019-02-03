Geçtiğimiz akşam Günay Restaurant'ta sahne alan Seda Sayan, yıllara meydan okuduğunu bir kez daha gösterdi. Sayan; Sanat Müziği, Pop, Halk Müziği ve Arabesk şarkılardan oluşan geniş repertuvarıyla da mekanı tıka basa dolduran konuklarını mest etti.



Göğüs dekolteli gümüş renkli kostümüyle kusursuz fiziğini gözler önüne seren 56 yaşındaki sanatçı, bir ara sahneye konuklar arasındaki Oktay Kaynarca'yı çağırdı. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Kaynarca, sesiyle büyük alkış aldı.