Rizeli Hüseyin Kara ile evlenen Brezilyalı oyuncu Jessica May, geçen ay ülkesindeki insanların da Karadeniz'i görmesi için tur düzenleceğini açıkladı. Bine yakın sambacı tur listesine adını yazdırdı. May de önceki gün Brezilya Konsolosluğu'nun kapısını çaldı. Gerekli işlemler için bilgi aldı.
Jessica May, konsolosluk ziyaretini Instagram'da paylaştı.
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