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  • 03.02.2019
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ile evlenen lı oyuncu ülkesindeki insanlar için turu düzenleyecek

Brizelya hazırlığı!

ile evlenen lı oyuncu , geçen ay ülkesindeki insanların da 'i görmesi için tur düzenleceğini açıkladı. Bine yakın sambacı tur listesine adını yazdırdı. May de önceki gün Brezilya Konsolosluğu'nun kapısını çaldı. Gerekli işlemler için bilgi aldı.

Jessica May, konsolosluk ziyaretini Instagram'da paylaştı.

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