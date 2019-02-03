Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, Eskişehir'de, 'kedi miyavlaması sendromu' ile dünyaya gelen Zeynep Erdoğan için destek istedi. Yardım bekleyen ailenin sosyal medya hesabınn Instagram'da paylaşan Aksoy, şunları söyledi: "Dünyalar tatlısı kızı Zeynep'in tedavi masraflarına katkı sağlamak için uğraşan bir kadın. Çok güzel ürünler üretip satıyor. Buyrun sayfasına.."