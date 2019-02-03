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  • 03.02.2019
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Güzel oyuncu , için destek istedi

Güzel destek!

Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, 'de, 'kedi miyavlaması sendromu' ile dünyaya gelen için destek istedi. Yardım bekleyen ailenin sosyal medya hesabınn 'da paylaşan Aksoy, şunları söyledi: "Dünyalar tatlısı kızı Zeynep'in tedavi masraflarına katkı sağlamak için uğraşan bir kadın. Çok güzel ürünler üretip satıyor. Buyrun sayfasına.."

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