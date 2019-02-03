Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in önceki gün Florya'da çok özel bir misafiri vardı. Merve Terim'in kızı Nil'le yeşil sahada oyunlar oynayan Terim, torunuyla da gülümseten pozlar verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in önceki gün Florya'da çok özel bir misafiri vardı. Merve Terim'in kızı Nil'le yeşil sahada oyunlar oynayan Terim, torunuyla da gülümseten pozlar verdi.
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