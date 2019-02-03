Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 03.02.2019
  • Gazete

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 'in kızı Nil'le oyun oynadı

Aslan yavrusu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in önceki gün Florya'da çok özel bir misafiri vardı. Merve Terim'in kızı Nil'le yeşil sahada oyunlar oynayan Terim, torunuyla da gülümseten pozlar verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Merve Terim'in kızı Nil'le yeşil sahada oyun oynadı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar