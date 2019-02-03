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  • 03.02.2019
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kural bozmadı! Ünlü manken yine 'a gönderme yaptı

Demet Şener, kural bozmadı. Olaylı boşanma davası süren İbrahim Kutluay'a sık sık sosyal medyadan gönderme yapan eski manken, önceki gün de iş başındaydı. Demet Şener, İbo'ya Barış Manço'nun şarkısıyla taşını attı.

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