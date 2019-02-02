Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, veganları koyuna benzeten Prof. Dr. Canan Karatay'ı kızdıracak. Beyonce ve eşi Jay-Z, bir hayranlarına çekilişle 30 yıl boyunca geçerli olacak konser bileti vereceklerini açıkladı. Çekilişe katılabilmenin koşulu ise daha fazla bitkisel ürünle beslenmek yani vegan olmak. Beyonce duyuruyu "Sizin yeşil ayak iziniz ne kadar? Profilimdeki linke tıklayın ve Jay ile benim konserlerime ömür boyu bilet kazanma şansını yakalayın" notuyla paylaştı. Bu paylaşıma ilgi çok büyük oldu.

Prof. Dr. Karatay, vegan beslenmenin koyunların beslenme tarzı ile aynı olduğunu söylemişti.