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  • 02.02.2019
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Ünlü şarkıcı 'tan Karatay'a inat paylaşım: Bir hayranıma...

Prof. Dr. Karatay, lar için, “Koyun” demişti. Karatay’a inat, ünlü şarkıcı , sosyal medya hesabından, “Bir vegan hayranıma, ömür boyu geçerli konser bileti hediye edeceğim” dedi

Karatay duymasın

Dünyaca ünlü şarkıcı , ları koyuna benzeten Prof. Dr. 'ı kızdıracak. Beyonce ve eşi Jay-Z, bir hayranlarına çekilişle 30 yıl boyunca geçerli olacak konser bileti vereceklerini açıkladı. Çekilişe katılabilmenin koşulu ise daha fazla bitkisel ürünle beslenmek yani vegan olmak. Beyonce duyuruyu "Sizin yeşil ayak iziniz ne kadar? Profilimdeki linke tıklayın ve Jay ile benim konserlerime ömür boyu bilet kazanma şansını yakalayın" notuyla paylaştı. Bu paylaşıma ilgi çok büyük oldu.

Prof. Dr. Karatay, vegan beslenmenin koyunların beslenme tarzı ile aynı olduğunu söylemişti.

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