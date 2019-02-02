Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan 'Bir Zamanlar Çukurova' zirveye demir attı. atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi önceki günkü yeni bölümüyle aynı saatte ekrana gelen rakiplerini yine sollayıp tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olmayı başardı.
Başarılı dizi; Tüm Kişiler'de yüzde 13.75 izlenme oranı ve yüzde 28.74 izlenme payı, AB'de yüzde 11.22 izlenme oranı ve yüzde 25.52 izlenme payı ile 20+ABC1'de yüzde 12.09 izlenme oranı ve yüzde 25.58 izlenme payı alıp 100 program arasında birinci oldu.
- Saklambaç
- 02.02.2019
- Gazete
Tüm kategorilerde zirvenin adı: Bir Zamanlar Çukurova
Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan 'Bir Zamanlar Çukurova' zirveye demir attı. atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi önceki günkü yeni bölümüyle aynı saatte ekrana gelen rakiplerini yine sollayıp tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olmayı başardı.
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