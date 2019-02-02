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  • 02.02.2019
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Sinema biletlerine ilişkin İhbar hattı kuruldu

İhbar hattı kuruldu
Yılmaz Erdoğan, 'deki çalışanlarıyla kurduğu ekiple Temmuz'a kadar sürecek bilet promosyonlarının takipçisi olacak. Önceki gün de BKM'nin sosyal medya hesabındaki şu mesajla uyarı yapıldı: "Gişeden bilet için verilen resmi belge, ödediğiniz bedelle aynı olmalı. Farklı bedel gösterenleri '444 0 189' ihbar hattına bildirmenizi rica ederiz."

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