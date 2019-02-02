Sinema biletlerine ilişkin İhbar hattı kuruldu

Yılmaz Erdoğan, BKM'deki çalışanlarıyla kurduğu ekiple Temmuz'a kadar sürecek bilet promosyonlarının takipçisi olacak. Önceki gün de BKM'nin sosyal medya hesabındaki şu mesajla uyarı yapıldı: "Gişeden bilet için verilen resmi belge, ödediğiniz bedelle aynı olmalı. Farklı bedel gösterenleri '444 0 189' ihbar hattına bildirmenizi rica ederiz."
- Saklambaç
- 02.02.2019
- Gazete
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