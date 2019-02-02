Güney Koreli firma Mars Group Entertainment'in 'bilet yanında patlamış mısır' kampanyasına kazan kaldıran yapımcılar güçlerini birleştirdi. Krize tepki için 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filminin vizyon tarihini 1 Şubat'a erteleyen Yılmaz Erdoğan önceki akşam ise Soho House İstanbul'da özel gösterim düzenledi. Geceye katılan Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar; hem Erdoğan'a destek oldu hem de Mars Group'a karşı birlik mesajı verdi.