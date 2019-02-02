Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 02.02.2019
  • Gazete

: Sazan Sarmalı’ filmi görücüye çıktı!, ve gecede birlik mesajı verdi

, ve ; Güney Koreli dağıtım firması ’a karşı birlik oldu. Erdoğan, krizi yüzünden ertelediği ‘: Sazan Sarmalı’ filmini önceki akşam görücüye çıkardı. Komedyenler, gecede krize karşı güç birliği mesajı verdi

Güney Koreli firma Mars Group Entertainment'in 'bilet yanında patlamış mısır' kampanyasına kazan kaldıran yapımcılar güçlerini birleştirdi. Krize tepki için 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filminin vizyon tarihini 1 Şubat'a erteleyen Yılmaz Erdoğan önceki akşam ise Soho House İstanbul'da özel gösterim düzenledi. Geceye katılan Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar; hem Erdoğan'a destek oldu hem de Mars Group'a karşı birlik mesajı verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç Haberleri‘Organize İşler: Sazan Sarmalı’ filmi görücüye çıktı!Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gecede birlik mesajı verdi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar