Sıkı dostlar Cansu Dere ile Burçin Terzioğlu, önceki gün Etiler Da Mario'daydı. Uzun bir aradan sonra buluşan ikili, 5 saatlik yemekte hasret giderdiklerini söyledi.
Dere, Kenan İmirzalıoğlu ile internet dizisinde oynayacağı haberini "Doğru değil. Başka bir proje için görüşüyorum" diyerek yalanladı.
Aydın HAMZA
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