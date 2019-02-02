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  • 02.02.2019
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ile hasret giderdi

Hasret giderdiler

Sıkı dostlar Cansu Dere ile Burçin Terzioğlu, önceki gün Etiler Da Mario'daydı. Uzun bir aradan sonra buluşan ikili, 5 saatlik yemekte hasret giderdiklerini söyledi.

Dere, Kenan İmirzalıoğlu ile internet dizisinde oynayacağı haberini "Doğru değil. Başka bir proje için görüşüyorum" diyerek yalanladı.

Aydın HAMZA

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