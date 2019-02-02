Unutulmaz sanatçı Barış Manço, ölümünün 20. yıldönümünde en sevilen şarkısı ile anılıyor. Ünlü besteci ve sanatçı Ceyhun Çelikten, Manço'nun 1995'te seslendirdiği 'Benden Öte Benden Ziyade' şarkısını yeniden yorumladı. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle dijital platformlarda yerini alan şarkı, büyük beğeni topladı.
- Saklambaç
- 02.02.2019
- Gazete
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