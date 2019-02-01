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  • 01.02.2019
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'e su böreği götürdü

Paris'e su böreği götürdü
Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz gün Paris'e gitti. Yabancı dil pratiği yapmak i bir haftalık workshopa katılan Arıca, Polonya, İtalya, Kore, Çin, Japonya'dan gelen sınıf arkadaşlarıyla öğrencilik günlerini yad etti. Arıca dostlarına humus ve su böreği ikram etti.

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