Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz gün Paris'e gitti. Yabancı dil pratiği yapmak için bir haftalık workshopa katılan Arıca, Polonya, İtalya, Kore, Çin, Japonya'dan gelen sınıf arkadaşlarıyla öğrencilik günlerini yad etti. Arıca dostlarına humus ve su böreği ikram etti.
- Saklambaç
- 01.02.2019
- Gazete
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