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köpeğinin azizliğine uğradı! Bacağını kırdı

’de yaşayan , geçen hafta köpeğinin azizliğine uğradı. Devasa köpeğin sevinçle üzerine atladığı 1 metre 52 santimetre boyundaki Aylin, düşerek bacağını kırdı. Ünlü şarkıcının bacağına çivi takıldı

Severken hastanelik etti

Yıllar önce şarkıcılığı bırakıp 'dan İzmir'e yerleşen Pınar Aylin'den kötü haber var. 46 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz hafta evinin bahçesinde Sivas Kangal köpeğiyle oynarken talihsiz bir kaza geçirdi. Bacağı kırılan Aylin, hemen ameliyata alındı. Bacağına çivi takılan ünlü sanatçı, önceki gün de hastaneden yaptığı şu paylaşımla olay
Aylin, kendisiyle yakından ilgilenen Emine hemşireye de teşekkür etti.ı anlatıp sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi:

'SAĞLIĞINIZ İÇİN ŞÜKREDİN'
"Ayağımda titanyum bir çivim var artık. Çünkü sol bacak çoklu kırık. Bahçede köpeğimiz Mira, üzerime koşarak ayaklarımı yerden kesti. Taşa kafa üstü uçmama sebep oldu ve acıdan düştüğüm yerde öylece kaldım. Sağlıklı her anımız için çok ama çok şükretmemiz gerekiyor."

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