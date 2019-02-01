Yıllar önce şarkıcılığı bırakıp İstanbul'dan İzmir'e yerleşen Pınar Aylin'den kötü haber var. 46 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz hafta evinin bahçesinde Sivas Kangal köpeğiyle oynarken talihsiz bir kaza geçirdi. Bacağı kırılan Aylin, hemen ameliyata alındı. Bacağına çivi takılan ünlü sanatçı, önceki gün de hastaneden yaptığı şu paylaşımla olay

Aylin, kendisiyle yakından ilgilenen Emine hemşireye de teşekkür etti.ı anlatıp sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi:



'SAĞLIĞINIZ İÇİN ŞÜKREDİN'

"Ayağımda titanyum bir çivim var artık. Çünkü sol bacak çoklu kırık. Bahçede köpeğimiz Mira, üzerime koşarak ayaklarımı yerden kesti. Taşa kafa üstü uçmama sebep oldu ve acıdan düştüğüm yerde öylece kaldım. Sağlıklı her anımız için çok ama çok şükretmemiz gerekiyor."