Önceki akşam sinemaya giden Mine Kalpakçıoğlu'nun film keyfi zehir oldu. 'Green Book' filmini izlemek için Kanyon'a giden sosyetik iş kadını, yangın alarmının çalmasıyla şoke oldu.



Olayı sosyal medyada paylaşan Mine Hanım, "Böyle rezillik görmedim. Sinemada alarm çalmaya başladı. Şikayet edecek kimse yok" diye isyan etti.

Sinemada çalan yanlış alarm, salondakilerin film keyfini yarıda kesti.