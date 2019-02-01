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  • 01.02.2019
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'nun film keyfi oldu

Yanlış alarm isyanı

Önceki akşam sinemaya giden 'nun film keyfi oldu. 'Green Book' filmini izlemek için Kanyon'a giden sosyetik iş kadını, yangın alarmının çalmasıyla şoke oldu.

Olayı sosyal medyada paylaşan Mine Hanım, "Böyle rezillik görmedim. Sinemada alarm çalmaya başladı. Şikayet edecek kimse yok" diye isyan etti.
Sinemada çalan yanlış alarm, salondakilerin film keyfini yarıda kesti.

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