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  • 01.02.2019
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oğlu Burak için hiçbir masraftan kaçınmadı

Şanslı bebek!

Alişan, önümüzdeki günlerde kucağına alacağı oğlu Burak için hiçbir masraftan kaçınmadı. Geçtiğimiz aylarda eşi Buse Tektaş ve doğacak bebeği için 1 milyon 100 bin liralık Land Rover cip alan sanatçı, bu kez de bebek arabası yaptırdı.



Ünlü sanatçı, bunun için de başarılı otomobil tasarımcısı Erbakan Malkoç'un kapısını çaldı. Malkoç; 4 ayda hazırladığı, tekerlekleri karbon fiber ve gövdesi özel deri kaplama olan lüks bebek arabasını önceki gün 'a teslim etti.

Doğan SAVAŞ

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