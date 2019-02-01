Alişan, önümüzdeki günlerde kucağına alacağı oğlu Burak için hiçbir masraftan kaçınmadı. Geçtiğimiz aylarda eşi Buse Tektaş ve doğacak bebeği için 1 milyon 100 bin liralık Land Rover cip alan sanatçı, bu kez de bebek arabası yaptırdı.





Ünlü sanatçı, bunun için de başarılı otomobil tasarımcısı Erbakan Malkoç'un kapısını çaldı. Malkoç; 4 ayda hazırladığı, tekerlekleri karbon fiber ve gövdesi özel deri kaplama olan lüks bebek arabasını önceki gün Alişan'a teslim etti.

Doğan SAVAŞ